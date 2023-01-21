ترحيل جدول الامتحانات في طرابلس المركز لهذا السبب!

العنوان-طرابلس

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بطرابلس المركز بقاء جداول الامتحانات كما هي عليه، وترحيل جدول امتحان يوم الأحد إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وأشارت المراقبة إلى أنه سيتم التبليغ بموعد الامتحان المرحّل بعد عقد اجتماع اللجنة لتنسيق ومراعاة وضع الجداول السابقة.

وكان قد قرر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أن يكون يوم غد الأحد إجازة للجهات العامة داخل نطاق طرابلس الكبرى، وذلك تجنبا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة في المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب.