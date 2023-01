ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري أن المجلس على استعدادٍ لاستئناف الجلوس مع لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب، لافتًا إلى أنهم ينتظرون تحديد الزمان والمكان.

السريري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” قال: إن إجراء القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والانتخابات؛ لا بد أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة؛ وفقًا لمخرجات الاتفاق السياسي.

Shares

The post السريري: مستعدون لاستئناف الجلوس مع لجنة المسار الدستوري في مجلس النواب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية