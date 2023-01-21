الأزمة الليبية على رأس أجندة المباحثات الإيطالية المصرية في القاهرة

يجري وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مساء اليوم السبت، زيارة رسمية للعاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تستمر يومين للقاء نظيره المصري سامح شكري.

ووفقا لما نشرته وكالة نوفا الإيطالية، فإنه من المقرر أن تتصدر قضايا الهجرة غير الشرعية، والتحديات الإقليمية، بما في ذلك ليبيا، أجندة مباحثات الوزير الإيطالي مع المسؤولين المصريين.

وتأتي زيارة تاياني للقاهرة في سياق سلسلة من الزيارات قادته الأسبوع الماضي إلى تركيا وتونس، لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، ولتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي فور عودته من تركيا، إن الحكومة الإيطالية تعمل على اتفاقية مع دول المنشأ ومع أهم الدول التي تمر من خلالها تدفقات الهجرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما أكد أن مصر وتركيا دولتان كبيرتان لهما نفوذ في ليبيا، وهما دولتان عبور، ومن ثم لديهما مشاكل هجرة ونحتاج إلى إيجاد حل مشترك.