ليبيا تتصدر مباحثات تاجاني في القاهرة اليوم

الوطن| رصد

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، مساء اليوم السبت، العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تستمر يومين للقاء نظيره المصري سامح شكري، حسبما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

ووفق “نوفا”، فإن جدول أعمال محادثات تاجاني يتصدره مواضيع تتعلق بالتعاون في قضايا الهجرة غير الشرعية، والتحديات الإقليمية، بما في ذلك ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وما يترتب عليها من آثار على سلامة الغذاء.

ومن المقرر أن يتطرق تاجاني، خلال زيارته للقاهرة، كذلك عن التعاون الثنائي على المستوى العام وفي قطاع الطاقة بوجه خاص.

وتأتي زيارة تاجاني للقاهرة في سياق سلسلة من الزيارات قادته الأسبوع الماضي إلى تركيا وتونس، لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، ولتحقيق الاستقرار في ليبيا أيضًا.

وقال تاجاني، في وقت سابق، إن الحكومة الإيطالية تعمل على اتفاقية مع دول المنشأ ومع أهم الدول التي تمر من خلالها تدفقات الهجرة وأيضًا لتحقيق الاستقرار في ليبيا، موضحًا أن “مصر وتركيا دولتان كبيرتان لهما نفوذ في ليبيا وهما دولتان عبور، ومن ثم لديهما مشاكل هجرة ونحتاج إلى إيجاد حل مشترك”.

وبحسب وزير الخارجية الإيطالي، تتمثل الاستراتيجية الإيطالية في “إشراك الدول الرئيسية في مكافحة الهجرة غير الشرعية”، منوهًا: “تلقينا ردًا إيجابيًا من تركيا” في هذا الصدد.