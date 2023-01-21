انطلاق فعاليات مؤتمر ليبيا للأمن السيبراني ببنغازي

انطلقت في مدينة بنغازي اليوم فعاليات مؤتمر ليبيا للأمن السيبراني وسط حضور عدد كبير من الشخصيات الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى مشاركة فاعلة للأجهزة الأمنية على نطاق دولي.

ويهدف المؤتمر إلى التطرق لرؤية جديدة ورسالة لتحديث نهج العقيدة الأمنية الوطنية في سبيل حماية الدولة وسيادتها عبر الفضاء السيبراني، والوقوف على حجم التهديدات التي يواجهها المجتمع في المجالات الأمنية والقانونية والقضائية والإنسانية، وتحديد سبل مواجهتها ومكافحتها.