أوحيدة: دول الجوار تحتقر الليبيين لأنهم محكومون من عصابات إجرامية ومافيا

قال علي أوحيدة، الكاتب والمحلل السياسي الليبي المقيم في بروكسل، إن ‏جميع الدول المجاورة لا تحترم الليبيين ولا تقدر مساعداتهم وتحتقرهم وتهينهم، لأن الليبيين تحكمهم عصابات مافيا واجرامية ولا يمتلكون دولة، وفق قوله.

وأضاف في تغريدة على تويتر قائلًا ‏: “في مذكرة داخلية الاتحاد الأوروبي الذي يخطط لتمديد مهمته البحرية (إيريني) قبالة ‎ليبيا لعدة سنوات يعترف رسميا أنه فقد المناورة لصالح تركيا التي تهيمن على الموقف، الأوروبيون يتحدثون عبثا عن دور -ايريني- في تمكين المرأة وحقوق الانسان” وفق تعبيره.