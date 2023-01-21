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أوحيدة: دول الجوار تحتقر الليبيين لأنهم محكومون من عصابات إجرامية ومافيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال علي أوحيدة، الكاتب والمحلل السياسي الليبي المقيم في بروكسل، إن ‏جميع الدول المجاورة لا تحترم الليبيين ولا تقدر مساعداتهم وتحتقرهم وتهينهم، لأن الليبيين تحكمهم عصابات مافيا واجرامية ولا يمتلكون دولة، وفق قوله.

وأضاف في تغريدة على تويتر قائلًا ‏: “في مذكرة داخلية الاتحاد الأوروبي الذي يخطط لتمديد مهمته البحرية (إيريني) قبالة ‎ليبيا لعدة سنوات يعترف رسميا أنه فقد المناورة لصالح تركيا التي تهيمن على الموقف، الأوروبيون يتحدثون عبثا عن دور -ايريني- في تمكين المرأة وحقوق الانسان” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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