أوحيدة: دول الجوار تحتقر الليبيين لأنهم محكومون من عصابات إجرامية ومافيا

قال علي أوحيدة، الكاتب والمحلل السياسي الليبي المقيم في بروكسل، إن جميع الدول المجاورة لا تحترم الليبيين ولا تقدر مساعداتهم وتحتقرهم وتهينهم، لأن الليبيين تحكمهم عصابات مافيا واجرامية ولا يمتلكون دولة، وفق قوله.
وأضاف في تغريدة على تويتر قائلًا : “في مذكرة داخلية الاتحاد الأوروبي الذي يخطط لتمديد مهمته البحرية (إيريني) قبالة ليبيا لعدة سنوات يعترف رسميا أنه فقد المناورة لصالح تركيا التي تهيمن على الموقف، الأوروبيون يتحدثون عبثا عن دور -ايريني- في تمكين المرأة وحقوق الانسان” وفق تعبيره.
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