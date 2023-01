الفيتوري: أبو عجيلة ضحية الفوضى.. وطريقة الوصول إلى براءته صعبة المنال

ليبيا – أعرب السياسي والصحافي الليبي المقرب من النظام السابق مصطفى الفيتوري عن أسفه الشديد لما يجري حاليا من ترتيبات للدفاع عن المخطوف أبوعجيلة مسعود المريمي، قائلًا: “ترتيبات الدفاع لا تسر ولا يطمئن إليها”.

الفيتوري وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “إن الضحية لهذه الفوضى هو المتهم نفسه، وبراءته ربما تكون أسهل مما يتصور الكثيرون، ولكن طريقة الوصول اليها في هذه الفوضى تجعلها صعبة المنال، أقول هذا بثقة العارف وفي قلبه مرارة، وا أسفاه”.

