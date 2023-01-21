“الأمر أصبح لا يطاق”.. عمال الخدمات الأرضية بمطار مصراتة الليبي يضربون عن العمل

أعلن العاملون بالشركة الليبية للخدمات الأرضية في مطار مصراتة الدولي، دخولهم في إضراب واعتصام مفتوح، اعتبارا من الخامس من فبراير المقبل إلى حين تنفيذ مطالب العاملين بالشركة.

وقالت نقابة العاملين بالشركة في بيان لها، إن أبرز مطالب العاملين هي صرف المرتبات المتأخرة.

وأعرب البيان عن بالغ الأسف إلى المسافرين من أهالي مدينة مصراتة خاصة، وفي ربوع ليبيا من هذا الموقف الذي جرى اتخاذه بعد أن ضاقت السبل ووصل الأمر إلى الحد الذي لا يطاق.

وفي يونيو الماضي، نظم عمال الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية، اعتصاما لساعات في مطار مصراتة الدولي.