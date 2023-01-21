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الداخلية المنتهية تضيق على المواطنين وتعلن إغلاق بعض طرق العاصمة يوم الأحد

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

اصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة منتهية الولاية تعميما للمواطنين باغلاق طريق الشط من مطار معيتيقة الدولي باتجاه الظهرة وطريق السكة وصولا الى مجمع قاعات ريكسوس اعتبارا من يوم الاحد الموافق 22 يناير من الساعة ال 7 صباحا وحتى اشعار اخر

كما نوهت الوزارة بان حركة الطيران ستكون اعتيادية ويمكن للمسافرين القادمين الى المطار الدخول والخروج عبر جزيرة دوران اسيان

وذكرت الوزارة ان هذه الاغلاقات ضمن الاستعدادات القائمة لاحتضان العاصمة طرابلس لمؤتمر الخارجية العرب

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الوطن الليبية

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