وزير النفط: ليبيا تنتج ربع حاجتها من المشتقات النفطية

أكد وزير النفط والغاز محمد عون أن ليبيا تستورد معظم احتياجاتها النفطية حيث أن مصافي الزاوية وطبرق والسرير تنتج حوالي 20 إلى 25% من مجمل استهلاك الدولة الليبية من النفط.

وبين عون خلال لقاء مع قناة (الإخبارية السعودية) على هامش مشاركته في قمة أسبوع الإستدامة الإماراتي أن وزارة النفط تشجع الاستثمارات العربية الراغبة في العمل بليبيا حيث أن الوزارة مخولة بتخصيص كميات النفط والغاز التي يتم تكريرها في ليبيا.

وبين عون أن إنتاج النفط في ليبيا يشهد منذ شهر يوليو 2022 حالة من الاستقرار عند حوالي مليون و200 ألف برميل نفط خام يوميا وحوالي 2 مليار و600 مليون قدم مكعب غاز يجري استهلاك معظمها داخل الدولة الليبية مع تصدير جزء إلى إيطاليا من خلال الخط البحري.

وأشار ون أن المؤسسة الوطنية للنفط تخطط لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل خلال ثلاث سنوات وهذا يحتاج لوقت وجهد.

وشدد عون على أن ليبيا تحتاج للاستثمار في مجال تكرير النفط والبتروكيماويات وأشار إلى أن 30 إلى 40% من مجمل مساحة الدولة الليبية البرية والبحرية لم تستكشف بعد لذلك يجب دعم جولات الاستكشافات خاصة الآن في ظل توجه العالم نحو الإقلال من الانبعاثات واستخدام الوقود الإحفوري وبالتالي يجب أن تستغل ليبيا كميات النفط الخام التي لديها قبل أن تضطر إلى بيعها بأسعار منخفضة أو الاستغناء عنها بالكامل.

ولفت عون إلى أن ليبيا لو أتيحت لها فرصة الاستقرار الكامل يمكن أن تسهم في حل أزمة الطاقة العالمية لأن لديها مخزونات كبيرة واكتشافات نفطية وغازية كبيرة لم يتم تطويرها فلو بدأت ليبيا في تطويرها وفق رؤية الوزارة فإنها ستحقق نتائج على الأرض خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.