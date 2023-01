ليبيا – رأى الأكاديمي والمحلل السياسي التركي مهند حافظ أوغلو أن الفكرة الأساسية التي ينطلق منها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة (في إفادته بشأن رفض ترشح العسكريين) هي أن من يترشح ويفوز بحكم البلاد لا بد أن يكون شخصية مدنية، وهذا متوافق بدرجة كبيرة مع تطلعات الليبيين، على حد تعبيره.

أوغلو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: “إن المعضلة في الحالة الليبية أن الحديث عن ترشح خليفة حفتر للانتخابات الذي يراه البعض بالشرق جزءًا من الحل، يثير في الوقت ذاته جرحًا لم يندمل بعد لدى سكان العاصمة والمنطقة الغربية، وذلك في ظل هجوم حفتر على العاصمة في أبريل 2019″.

وزعم وجود شكوك كبيرة لدى عامة الشعب والنخبة السياسية في إقدام حفتر فعليًا على تقديم استقالته من قيادة قواته، لافتًا إلى أن إرث نظام القذافي خلق ما وصفها بـ”حالة نفور” من وجود رئيس قادم من خلفية عسكرية، حسب تقديره.

Shares

The post أوغلو: إرث نظام القذافي خلق حالة نفور من وجود رئيس قادم من خلفية عسكرية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية