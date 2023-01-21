وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية يجري زيارة لمنفذ التوم الحدودي

التوم 21 يناير 2023 (وال) _ أجرى وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، رفقة رئيس فرع الجنوبية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد خالد الاصكاح وآمر الكتيبة 634 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي رمضان شحات، زيارة تفقدية استهدفت منفذ التوم الحدودي الواقع على حدود ليبيا والنيجر.

هذا وصرح مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية مجدي الشريف _ لوكالة الأنباء الليبية _ إن الوزير استقباله الوزير، مدير المنفذ عميد محمد علي أدم ورئيس مكتب رقابة الجوازات بالمنفذ عقيد علي عمورة عبد الله وعددٍ من المسؤولين بالجهات ذات العلاقة.

وأوضح المستشار، أن الوزير اطلع في زيارته على سير العمل بالمنفذ، والمهام المكلفة بها في تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أنه استمع خلال زيارته لأبرز الصعاب والعراقيل التي تواجهه سير العمل بإدارة المنفذ، مشيداً بأداء الأجهزة الأمنية ورجال القيادة العامة للجيش الليبي. (وال _ التوم) ن ع

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