الزرقاء: الدبيبة يحاول تدشين حملته الانتخابية مبكرا

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، إن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، يحشد المعارضين لترشح قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، خصوصًا قيادات التشكيلات العسكرية، وذلك عبر إثارة الشكوك بأن مجلسي النواب والدولة سيسمحان بترشح العسكريين دون التقدم باستقالتهم، في حين أن حديث رئيس البرلمان عقيلة صالح كان واضحاً بحصر نقطة الخلاف مع مجلس للدولة في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة فقط.

ورجح الزرقاء في تصريحات رصدها موقع “الوطن” احتمال تلقي الدبيبة بعض المعلومات عن وجود بعض التوتر في العلاقة بين المجلسين، خصوصًا في ظل رفض بعض أعضاء البرلمان أي إقصاء للعسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح، فاستبق الأمر وعمد إلى إلى إثارة القضية خلال الاحتفالية ليزيد الوضع اشتعالًا.

ودعا الزرقاء، الدبيبة إلى تقليل توقعاته بشأن إمكانية توظيف أي خلاف طارئ بين المجلسين، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن حديث الدبيبة محاولة لتدشين مبكر لحملته الانتخابية عبر حشد الشارع لمواجهة باقي المنافسين المحتملين من ذوي الخلفية عسكرية.

وفيما أقر الزرقاء بأن عقيلة صالح استخدم لغة حازمة خلال الجلسة الأخيرة؛ رأى أن ذلك لا يعني أن الخلافات لن تتم تسويتها، فالجميع يعرف أن رئيسَي المجلسين يستخدمان رسائل الضغط فيما بينهما حتى لا يقدّم أي منهما أي تنازلات.