مدرب المنتخب الوطني: نسعى للخروج المشرف من “الشان”

قال مدرب المنتخب الوطني الفرنسي “كورتين مارتينز” إنه يسعى للخروج بشرف من بطولة إفريقيا للمحليين بفوزه على منتخب أثيوبيا اليوم.

وأضاف مارتينز، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة عنابة الجزائرية: “لا يوجد أي ضغط علينا، وسنلعب براحة تامة، وسنعمل على تشريف ليبيا”.

وتابع “سنلعب من أجل تحقيق الفوز بإشراك أفضل اللاعبين لدينا في التشكيلة الأساسية، وسنبادر بطريقة هجومية”.

وختم المدرب الفرنسي، تصريحاته قائلا: “المنتخب الليبي، أضاع الكثير من الفرص المواتية للتسجيل في المباراتين الماضيتين، أمام الجزائر، وموزمبيق، والخسارة جزء من اللعبة، وهو أمر وارد”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الإثيوبي، مساء السبت، على ملعب 19 مايو في الجزائر، لحساب الجولة الـ3 للمجموعة الأولى من بطولة “الشان”.