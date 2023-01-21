اللافي: المصالحة بين الليبيين ليست مجال مزايدة سياسية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن المصالحة بين الليبيين ليست مجال تجارة أو مزايدة سياسية.

وقال اللافي في تغريدة له بموقع “تويتر” أن “المصالحة بين الليبيين ليست مجال تجارة أو مزايدة سياسية، فكل يعمل على شاكلته، وكل يرى الناس بعين طبعه” وأضاف “أسأل الله أن يوفقنا فيما يحبه ويرضاه، لجمع كلمة الليبيين، والمصالحة بينهم”.

وكان اللافي، أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية على أهمية مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي، ويهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها للانتخابات.

وشدد اللافي على أن مهمة المجلس الرئاسي، هي إعادة الثقة بين أبناء الشعب الليبي، لصنع الحل ومعالجة القضايا الخلافية بينهم، من أجل الوصول إلى توافق حولها.