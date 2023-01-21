شركة الكهرباء: أعمال صيانة في غريان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت إجراء أعمال صيانة بدائرة صيانة الجهد المتوسط غريان. وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام فرقة الصيانة بدائرة صيانة الجهد المتوسط غريان بإجراء أعمال الصيانة الطارئة بمحول القدرة رقم 2 جهد 11/66 ك٠ف بمحطة القريات الغربية. وفي سياق منفصل أجرى الفنيين التابعين لدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، أعمال إصلاح للأعطال الطارئة على مكونات شبكة التوزيع شملت صيانة أسلاك وكوابل مقطوعة في عدة مواقع كللت بإرجاع التيار الكهربائي للمواطن.

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