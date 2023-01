بسكيري: زيارة بيرنز تؤكد أن واشنطن سلمت الملف الليبي للمخابرات

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي السنوسي بسيكري إن زيارة مدير وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) وليام بيرنز إلى ليبيا تشير بتغير في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا، لافتًا إلى أن بيرنز شخصية لها وزنها في الوسط السياسي والدبلوماسي الأمريكي، وزار ليبيا بوزنه السياسي وخبرته كرجل دولة ولكن ليس بصفته دبلوماسيا، بل كونه مدير الـ CIA، وهذا يرجح القول بأن واشنطن سلمت الملف الليبي للمخابرات.

بسكيري وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أضاف: “بيرنز تناول في لقائه مع حكومة الوحدة الوطنية مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تهم الإدارة الأمريكية، ولم يقتصر حديثه على مسائل في صلب العمل الأمني والمخابراتي”.

وشدد على أن أسباب هذا التحول المحتمل جدًا في مقاربة واشنطن للملف الليبي عديدة منها أن تكليف مسؤولين في البيت الأبيض أو الخارجية يعني اعترافًا كاملًا بشرعية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، وهذا ما لا ترغبه الإدارة الأمريكية بإطلاق، وعندما يكون المسؤول أمنيا فهذا لا يعني اعترافًا كليًا، وهو سلوك معروف في العلاقات الدولية.

ورأى أن التدخلات الخارجية أخذت منعطفًا حادًا انتهى بوجود عسكري ومخابراتي لأطراف إقليمية ودولية بعضها يهدد المصالح الأمريكية كالوجود الروسي في ليبيا تحت غطاء قوات الفاغنر، والذي كان السبب الرئيسي في زيادة الولايات المتحدة اهتمامها بليبيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والقوات التركية، والتي وإن حقق تدخلها توازنًا ترغبه واشنطن، إلا أن تعاظم النفوذ التركي العسكري في الغرب الليبي يقلق الولايات المتحدة بلا ريب.

وأشار إلى أن اختيار عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر ليكونا نظيرًا لبيرنز في المحادثات له دلالته المهمة، فقد يكون ذلك تعبيرًا عن تحفظ أمريكي على السلطات الأخرى، خاصة مجلس النواب ومجلس الدولة، ذلك أن حالة السخط الدولي تجاهها إلى تصاعد، وعبر عن ذلك سفراء الدول الغربية صراحة في بياناتهم الأخيرة، ولم يتردد مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن مؤخرًا باتهام المسؤولين في هذه الأجسام بتكييف المسار السياسي والأساس الدستوري لصالح أشخاص بعينهم.

إلا أن الأهم في تقديم الدبيبة وحفتر، وفق بسيكري، هو الاعتقاد بأنهم أصحاب النفوذ في مناطقهم، في الغرب والشرق، وأن طبيعة المرحلة بالنسبة لواشنطن ووكليها مدير الـ CIA طبيعة عملية تتطلب قرارات تنفيذية لا يتمتع بها رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي.

ورجح بسيكري أن يكون بيرنز قد تناول عدة ملفات تقع في أولويات الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الأزمة الليبية، والتي يمكن أن تكون الوجود الأجنبي الروسي أولًا، والتركي ثانيًا، والمجموعات المتشددة، والمصالح الاقتصادية التي تمثلها الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط،وضبط وتيرة التحول في البلاد بما لا يهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

