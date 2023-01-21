“بعد انتقاده لمؤتمر المصالحة برعاية الرئاسي”.. الدبيبة يتلقى صفعة من اللافي

الوطن / رصد

رد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي على انتقاد رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة بعد انتقاده لمؤتمر المجلس الرئاسي حول المصالحة الوطنية ووصف بعض المشاركين فيها بالمجرمين.

ووجه اللافي خلال تغريدة له عبر صفحته الشخصية بتويتر صفعة للدبيبة أكد خلالها بأن المصالحة بين الليبيين ليست مجال تجارة أو مزايدة سياسية مضيفا بأن كل يعمل على شاكلته وكل يرى الناس بعين طبعه.

وأضاف اللافي خلال تغريدته “أسأل الله أن يوفقنا فيما يحبه ويرضاه لجمع كلمة الليبيين والمصالحة بينهم”.

ووصف متابعين بأن ما جرى تداوله من تصريحات لعبدالحميد الدبيبة على أنه بداية حرب جديدة أشعلها الأخير بين حكومته والمجلس الرئاسي التي سيكون لها تبعات على حد وصفهم.