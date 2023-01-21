لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تلتقي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي 

التقى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم علي العريبي رِفقة عُضوي اللجنة فرج محمد اقعيم وعبدالرحمن صالح عبدالرحمن، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري بِحضور مُدير إدارة المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ونائب رئيس لجنة العطاءات بالبلدية عبدالباسط البدري خلال زيارة لمقر إدارة المشروعات ببلدية بنغازي.
ونوقش خلال اللقاء إجراءات لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المُنجزة والجاري تنفيذها والمُستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار على أهمية استمرار اللجنة في عملها لحل المُختنقات التي تواجه المدينة في المجالات الخدمية المُختلفة وإنهاء جميع الالتزامات المالية للشركات المُتعاقد معها، مؤكداً أيضاً بأن اللجنة مُلتزمة بِتسديد جميع المُستحقات المالية السابقة للشركات التي سَبق التعاقد مَعها لتنفيذ عدد من المشاريع، مشيداً بالجُهود المُبذولة من قبل البلدية في تنفيذ العديد من المشاريع في مجالات الخدمات الأساسية للمواطنين، متابعاً، “أن اللجنة مُستمرة في التنسيق مع البلدية فيما يتعلق بتحديد المشاريع والأعمال المُزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة”.
وقدم رئيس المجلس التسييري للبلدية شرحاً عن الأعمال التي قامت بها البلدية خلال الفترة السابقة وآلية العمل في هذا الشأن واستعداد البلدية للتعاون التام والتنسيق مع اللجنة في جميع ما يتعلق بِعملها .
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