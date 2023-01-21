لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تلتقي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي 

وأكد رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار على أهمية استمرار اللجنة في عملها لحل المُختنقات التي تواجه المدينة في المجالات الخدمية المُختلفة وإنهاء جميع الالتزامات المالية للشركات المُتعاقد معها، مؤكداً أيضاً بأن اللجنة مُلتزمة بِتسديد جميع المُستحقات المالية السابقة للشركات التي سَبق التعاقد مَعها لتنفيذ عدد من المشاريع، مشيداً بالجُهود المُبذولة من قبل البلدية في تنفيذ العديد من المشاريع في مجالات الخدمات الأساسية للمواطنين، متابعاً، “أن اللجنة مُستمرة في التنسيق مع البلدية فيما يتعلق بتحديد المشاريع والأعمال المُزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة”.