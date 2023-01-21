الزرقاء: الدبيبة يسعى لإشعال التوتر بين مجلسي النواب والدولة

قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء في تصريحات صحفية، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة يستهدف حشد المعارضين لترشح قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، خصوصًا قيادات التشكيلات العسكرية، وذلك عبر إثارة الشكوك بأن مجلسي النواب والدولة سوف يسمحان بترشح العسكريين دون التقدم باستقالتهم.

أضاف في تصريحات صحفية أن حديث رئيس البرلمان عقيلة صالح كان واضحاً بحصر نقطة الخلاف مع مجلس للدولة في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة فقط، و ربما تلقى الدبيبة بعض المعلومات عن وجود بعض التوتر في العلاقة بين المجلسين، خصوصًا في ظل رفض بعض أعضاء البرلمان أي إقصاء للعسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح، فاستبق الأمر وعمد إلى إثارة القضية خلال الاحتفالية ليزيد الوضع اشتعالًا.

ولفت إلى أن حديث الدبيبة محاولة لتدشين مبكر لحملته الانتخابية عبر حشد الشارع لمواجهة باقي المنافسين المحتملين من ذوي الخلفية عسكرية، وعلى الرغم أن عقيلة صالح ربما استخدم لغة حازمة خلال الجلسة الأخيرة؛ إلا أن ذلك لا يعني أن الخلافات لن تتم تسويتها، فالجميع يعرف أن رئيسَي المجلسين يستخدمان رسائل الضغط فيما بينهما حتى لا يقدّم أي منهما أي تنازلات.