مؤسسة النفط: قرار العطلة يسري على الشركات التابعة لنا في طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن قرار العطلة الرسمية المقررة يوم غد الأحد في بلديات طرابلس الكبرى يسري على كافة الجهات والشركات التابعة للمؤسسة الواقعة في نطاق بلديات طرابلس الكبرى.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنه يستثنى من القرار من تتطلب ضرورة العمل تواجدهم مع مراعاة أن يتم تعويضهم بالشكل المناسب.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصدر القرار رقم 26 لسنة 2023 القاضي بأن يكون يوم الأحد القادم إجازة بالجهات العامة وما في حكمها ببلديات طرابلس الكبرى بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب.