المستشار صالح: لن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره

ليبيا – اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، بتعقيد المشهد السياسي في ليبيا، داعيًا إلى طرح جميع مواد القاعدة الدستورية للاستفتاء.

عقيلة صالح قال في تصريح لتلفزيون “المسار” وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، “إن يد مجلس النواب ممدودة للتوافق ومتمسكون بالثوابت والحقوق، ولن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره”، متهما المشري أيضا بعدم الالتزام باتفاق بوزنيقة في المغرب حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

وأكد أن الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مزدوجي الجنسية، مشيرا إلى أنه اقترح أن يمهل الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية شهرا للتنازل عن جنسيته الأجنبية.

وأضاف أن “الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم، ويمكن إجراء الانتخابات الحالية اعتمادا عليه”، مؤكدا أن مجلس النواب أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات.

وختم عقيلة صالح حديثه إن مقترح تشكيل حكومة مصغرة تنتهي ولايتها بإجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل لا زال قائماً، مشدداً أن صوت الشعب هو القول الفصل في إقرار الدستور.

