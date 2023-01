قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي، “عصام عميش” إن إشراك خليفة حفتر “الذي لديه سجل فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب” غير مقبول وليس خيارًا قابلاً للتطبيق، وفق تعبيره.

وأوضح التحالف، خلال رسالة إلى الرئيس الأمريكي بايدن، إن حفتر بصفته مواطنا أمريكيا، مسؤول جنائيا بموجب القانون الأمريكي عن مرتزقة شبه عسكريين تابعين لفاغنر، إلى جوار قضايا أخرى، بحسب البيان.

وأكد رئيس التحالف ملاحقة عدد من القضايا لخليفة حفتر أمام القضاء الأمريكي، تحت تحت رعاية قانون حماية ضحايا التعذيب والهجمات العشوائية ضد طلاب الأكاديمية وأهداف مدنية أخرى في العاصمة الليبية طرابلس، طبق قوله.

وحذر عميش مما وصفه “استرضاء مجرمي الحرب الذين عارضوا باستمرار أي جهود دولية وإقليمية لتحقيق الاستقرار في ليبيا على مسار الديمقراطية وسيادة القانون”، بحسب وصفه.

يذكر أن حفتر يواجه عدة قضايا أمام المحاكم الأمريكية في ولاية فرجينيا، على رأسها انتهاكات بحق مدنيين في بنغازي، وجرائم حرب في طرابلس، بينها قصف الكلية العسكرية بالعاصمة.

المصدر: التحالف الليبي الأمريكي + ليبيا الأحرار

The post بعد زيارة السي أي إيه.. التحالف الليبي الأمريكي يطالب بعدم إضفاء الشرعية على حفتر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار