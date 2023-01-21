دبيبة: وضع المرأة الليبية يتحسن.. ويدعوها “لانتزاع” حقوقها

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، نساء ليبيا إلى الشراسة في طلب حقوقهن، شرط أن تكون تلك الحقوق منطقية وقابلة للتنفيذ.

وأضاف دبيبة، خلال مشاركته في ملتقى المرأة بمصراتة، اليوم السبت: “الحقوق لا تأتي بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وهناك مسؤولية يجب أن تنتزع، فلا أحد يعطي المرأة حقها دون أن تطلبها هي”.

وطالب رئيس حكومة الوحدة بتقديم النساء مطالبهن ومقترحاتهن العادلة إلى مجلس الوزراء لمناقشة تلك المقترحات وإقرارها في حالة الموافقة عليها.

وزعم أن وضع المرأة في ليبيا يتحسن، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن المطالب القشرية أو الهامشية، أو تلك التي لا تفيد المجتمع، وترديد مصطلحات تتكرر في الصحف والإذاعات مثل التنكيل وغير ذلك، فالمرأة الليبية لديها خصوصية في دينها ومجتمعها.

ولفت الدبيبة إلى أن هناك مهنا لا تنجح فيها غير النساء مثل التمريض، وهناك مناحي يجب الاهتمام بالمرأة فيها مثل الطب، والتعليم، خاصة أن 70% تقريبا من الطلاب بنات.

وقال: “قد نصل لنسبة 50% من النساء وزيرات في الحكومة في السنوات المقبلة، وهو هدف سهل جدا”، مضيفا بسخرية: “نتمنى ألا تتجاوز النساء هذا الرقم”.