جهاز النهر الصناعي يعلن القبض على مخربي منظومة النهر بترهونة

الوطن / رصد

كشف المتحدث باسم منظومة النهر الصناعي صلاح الساعدي انه تم إلقاء القبض على بعض الخارجين عن القانون بعد قيامهم بتكسير إحدى صمامات نقل المياه التابعة لجهاز النهر في ترهونة.

وبحسب الساعدي انه تمت السيطرة على تسريبات المياه بعد ان تمكن مهندسو الجهاز من صيانة الصمام بالتعاون مع أعضاء الدوريات مشيرا الى اتخاذ الاجراءات القانونية كافة حيال الضالعين في هذا العمل التخريبي؛ وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقال الساعدي إن هنالك تعاون و استجابة من المواطنين مع منظومة “النهر الصناعي” ضد المعتدين على خطوط النهر اذ تم اكتشاف أكثر من 3000 وصلة غير قانونية، ضمن الحملة التي أطلقتها منظومة النهر بالتعاون مع الجهات الأمنية العام الماضي.

وفي ذات السياق فان انتاج منظومة الحساونة يبلغ مليونًا و150 ألف لتر مكعب يوميًا من الطاقة الكلية للمنظومة المقدرة بمليوني لتر مكعب.