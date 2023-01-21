شمام: الأمة الليبية في طريقها للانقراض

علق محمود شمام عضو المجلس الانتقالي السابق، على تقرير عن عدد سكان ليبيا المتوقع في 2025، بقوله: أمتنا الليبية في طريقها للانقراض”.

وذكر شمام في تغريدة عبر “تويتر”: “سيبلغ عدد سكان ليبيا عام 2050 8.5 مليون نسمة مقابل 160 مليون في مصر و85 مليونا في السودان، وفقا لما نشره المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية”.

ونوه إلى أن “نفس المعهد قدر عدد سكان ليبيا عام 2022 بحوالي 6.5 مليون”، مردفا: “أمتنا الليبية في طريقها للانقراض يا هند” على حد تعبيره.