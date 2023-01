ليبيا – قال الكاتب والمحلل الاقتصادي وحيد الجبو إن ليبيا تستورد في 95% من حاجياتها الضرورية من غذاء ودواء ومعدات وقطع غيار وسيارات واجهزة مختلفة وغيرها من الخارج، وبالتالي لا يمكن ان تعيش ليبيا بمعزل عن العالم في الواردات، كما لا يمكن ان تستمر التجارة مع ليبيا بدون عملة الدولار واليورو.

الجبو أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حدب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان أنه حين توقف المصرف المركزي والمصارف التجارية عن بيع العملة وعن ايقاف مؤقت لبيع العملة الصعبة والتحويلات والاعتمادات، عادت الأمور كما السابق حيث التجار والمؤسسات التجارية والافراد لا يقوموا بإيداع السيولة الليبية إلى المصارف.

وأوضح أنه إذا استمر المصرف المركزي في التوقف عن فتح الاعتمادات المستندية، فسيقوم التجار بطلب شراء العملة من السوق السوداء والذي سيودي الي ارتفاع سعر الدولار في سوق العرض والطلب، بحسب قوله.

ولفت إلى أن عدم ايداع القطاع الخاص لمدخراتهم في المصارف والذي ربما يؤدي الى جفاف المصارف من النقد والسيولة.

Shares

The post الجبو: عدم ايداع القطاع الخاص لمدخراتهم بالمصارف سيؤدي إلى جفاف المصارف من النقد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية