مؤسسة النفط: زيادة إنتاج حقل الظهرة بقدرة تصل 2000 برميل يوميًا

في إطار خطط وبرامج إعادة إعمار وتطوير حقول الإمتياز 32 تمكن فريق الإنشاءات والصيانة بحقل الظهرة من نقل وصيانة وتركيب وتشغيل فاصل الإنتاج رقم C-207 بالمحطة PL7-2 بعد إجراء جميع الإختبارات اللازمة للتشغيل بنجاح.

وأعلنت مؤسسة النفط، دخول المحطة للعمل وزيادة الإنتاج من حقل الظهرة بقدرة إنتاجية تصل ما بين 1700 إلى 2000 برميل يوميًا.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل الذي يساهم في رفع مستويات الإنتاج، بحسب بيانه.