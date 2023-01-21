ليبيا على أجندة أعمال وزير الخارجية الإيطالي في القاهرة

يصل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني مساء السبت إلى القاهرة للقاء نظيره المصري سامح شكري، حيث ستركز المباحثات على التعاون في قضايا الهجرة والتحديات الإقليمية بما في ذلك تطورات الوضع في ليبيا والشرق الأوسط والحرب على أوكرانيا وتداعياتها على أزمة الغذاء العالمي بحسب وكالة نوفا.

ولفتت الوكالة الإيطالية إلى أنه علاوة على ذلك سيتحدث الوزير الإيطالي خلال زيارته حول التعاون الثنائي مع مصر في قطاع الطاقة خاصة أن هذه الزيارة جاءت بعد نحو أسبوع من إعلان شركة إيني الإيطالية وشيفرون الأمريكية عن كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة امتياز (نرجس) البحرية المصرية.