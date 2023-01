الفضيل: أزمة نقص السيولة بالمصارف لم تًحل جدرياً أو نهائياً حتى تنتهي

ليبيا – اعتبر استاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عبدالحميد الفضيل، أن أزمة نقص السيولة بالمصارف لم تًحل جدرياً أو نهائياً حتى تنتهي رغم تحسنها نسبياً.

الفضيل قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إن المشكلة في أنها مشكلة متأصلة في الاقتصاد الليبي مند سنوات، وأسبابها عديدة ومن بينها الانقسام السياسي الذي ولد انقساماً اقتصادياً وكذلك تردي الوضع الأمني الذي دفع المتعاملين مع المصارف والمودعين أموالهم فيها لعدم الثقة فيها، إضافة إلى الخدمات التي تُقدم من بعض المصارف والذي نتج عنها إلى عدم الثقة فيها أيضاً.

وتابع، إضافة إلى أنه لم يكن هناك عمل جاد لتطوير أنظمة الدفع الألكتروني من خلال توسيع انتشار البطاقات اللأكترونية وبطاقات السحب الذاتي كمحاولة للحد من الطلب على الأوراق المالية.

وتطرق إلى أزمة السيولة، معتبراً أنها أصبحت واضحة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأتت بسبب إقفال مصرف ليبيا المركزي لحاسباته، وإيقافه بيع النقد الأجنبي.

وتابع “وأيضا خلال السنوات الماضية بات واضحا أن المصدر الأجنبي للأوراق النقدية هي بيع النقد الأجنبي من خلال الاعتمادات المستندية، وهكذا دائماً مع بداية كل عام تصبح السيولة مشكلة وتصبح واضحة للجميع، وظهر ذلك بتقليص سحب قيمة السحب من المصارف”.

ولفت إلى أن المرتبات أيضاً التي ارتفعت قيمها إلى أكثر من 47 مليار ديناير ليبي، هي سبب آخر في عجز المصارف عن توفير السيولة الكافية، والتي عليها توفير أكثر من 4 مليارات دولار شهرياً لتلبية الطلب الزائد على الوراق النقدية.

وتوقع انحسار هذه الأزمة نسبياً وليس نهائياً، في المستقبل القريب لأن المركزي بدأ في فتح الاعتمادات المستندية، وهي المصدر الوحيد لتوفير النقد للمصارف.

وبيّن أن الحلول الجدرية التي يمكنها حل هذه المشكلة نهائياً هي عبر تطوير المنظومة المصرفية، وعودة الثقة من المواطن والزبون مع المصارف، وتطوير وسائل الدفع الألكتروني، والاستقرار السياسي والذي سيقود إلى استقرار اقتصادي، بحسب تعبيره.

