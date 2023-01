أعلنت النقابة العامة للشركة الليبية للخدمات الأرضية بمحطة مطار مصراتة، دخول عامليها اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن العمل.

وأوضحت النقابة، خلال بيان لها، أن إيقاف تقديم الخدمات سيبدأ اعتبارا من 5 فبراير المقبل إلى حين صرف مرتباتهم المتأخرة، بحسب البيان.

هذا، وقال رئيس النقابة، نزار السويحلي في تصريح لـ”الأحرار” إنهم فقدوا الثقة في وعود الحكومة، مطالبا في الوقت ذاته بمعالجة تأخر صرف الرواتب، طبق قوله.

المصدر: النقابة العامة للشركة الليبية للخدمات الأرضية بمحطة مطار مصراتة + ليبيا الأحرار

The post بسبب تأخر الرواتب.. العاملون بالخدمات الأرضية بمطار مصراتة يضربون عن العمل appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار