الساعدي: القبض على مخربي النهر الصناعي في ترهونة

قال المتحدث باسم منظومة النهر الصناعي “صلاح الساعدي”، إنه تم القبض على بعض الخارجين عن القانون من قبل قوة إنفاذ القانون؛ بعد قيامهم بتكسير إحدى صمامات نقل المياه التابعة لجهاز النهر في ترهونة.

أضاف في تصريحات صحفية: “تمكن مهندسو الجهاز من صيانة الصمام بالتعاون مع أعضاء الدوريات وتمت السيطرة على تسريبات المياه، و اتخذنا كافة الإجراءات القانونية حيال الضالعين في هذا العمل التخريبي؛ وسيتم إحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وتابع قائلًا: “هناك استجابة من المواطنين مع منظومة “النهر الصناعي” ضد المعتدين على خطوط النهر. تم اكتشاف أكثر من 3000 وصلة غير قانونية، ضمن الحملة التي أطلقتها منظومة النهر بالتعاون مع الجهات الأمنية العام الماضي، و إنتاج منظومة الحساونة يبلغ مليونًا و150 ألف لتر مكعب يوميًا من الطاقة الكلية للمنظومة المقدرة بمليوني لتر مكعب.”