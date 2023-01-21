الدبيبة: حكومتي مكَّنت المرأة من الأماكن الحساسة بالدولة

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، في فعاليات ملتقى المرأة بمصراتة، بعنوان “المرأة القيادية والمشاركة السياسية وتعزيز دورها في صنع القرار”، بحضور وزيرتي الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والعدل حليمة إبراهيم، وعدد من الوكيلات، وقيادات نسائية، ورائدات أعمال.

وأوضح الدبيبة في ردوده على أسئلة المشاركات في الملتقى، أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ودورها في صنع القرار بالتأثير النافع، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية عملت على تعزيز دورها بتولي مناصب وزارية، وأماكن حساسة بالدولة، وفق قوله.

وكرّم الدبيبة، في ختام الملتقى، عددا من القيادات النسائية والرائدات من الرّعيل الأول في مختلف المجالات المهنية والتعليمية، وفق بيان حكومته.