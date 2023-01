المشري: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير يجب أن تكون عفوية وبعيدة عن مظاهر الإسراف

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال اليومين الماضيين، عددًا من أعضاء تجمع اتحاد القوى الوطنية لتصحيح المسار، بمقر المجلس في طرابلس.

وتم خلال اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس مناقشة الوضع العام في البلاد وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة بعقد الانتخابات في أقرب الآجال عبر التوافق على أساس دستورية وقوانين انتخابية سليمة، إضافة إلى استعراض ملف المصالحة الوطنية التي يجب أن تقوم على الركائز الصحيحة من جبرٍ للضرر وإقامةٍ للعدالة الانتقالية واعترافٍ بالأخطاء من جانب المخطئ، وأخيراً العفو والصلح المستديم.

كما عرج الحضور على التجهيزات الجارية لما وصف بـ”احتفالات الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير” التي يجب أن تكون عفوية وبعيدة عن مظاهر الإسراف التي لا تقرها أهداف ثورة فبراير، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة ومبادئ الديمقراطية.

