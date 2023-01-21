الدبيبة يرفع قيمة المنح في مبادرات “تبذير” الأموال.. ويعِد المرأة بالمشاركة السياسية

الوطن|رصد

قال رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة تسخر إمكانياتها كافة لدعم المرأة من ذوي الإعاقة وتسعى لتذليل العقبات أمامها لتكون عضوا فاعلا في المجتمع لا يتأثر بالتحديات الجسدية.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى المراة المنعقد في مصراته بعنوان المراة القيادية والمشاركة السياسية وتعزيز دورها في صنع القرارات.

وقال رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة إن منحة الزواج البالغة 40 ألف دينار جاءت لتحل مشكلة عزوف الشباب عن الزواج ومساعدتهم في بناء مستقبلهم

مشيرا إلى ان الأزمة السياسية والصراع الدائر في ليبيا كان له دور كبير توسيع هذه الفجوة.

هذا وبين الدبيبة أن هنالك هجمة شرسة على المنحة من قبل أعداء الشعب بحجة أنها تبذير لأموال الشعب، مبينا أنها وجدت لصالح الشباب الليبي ولدعمهم، مؤكدًا أن حكومته منتهية الولاية ماضية في تقديم هذه المنحة وهناك خطط لرفعها مستقبلًا.

واضاف ان منحة الزوجة والابناء تصرف لمليون و300 ألف سيدة ليبية، وأن الحكومة خصصت 7 مليارات دينار تم صرفها بالكامل خلال العام الماضي.

وجاء ذلك خلال فعاليات ملتقى المراة المنعقد في مصراته بعنوان المراة القيادية والمشاركة السياسية وتعزيز دورها في صنع القرارات