عمران: لا يوجد ضمان لإجراء انتخابات شفافة

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران إن دعوة مجلس النواب للجنة المسار الدستوري في مجلس الدولة الاستشاري للتشاور حول النقاط الخلافية هو دعوة للتلاعب ومحاولة تدخل من المجلسين في أمر لا يعنيهما، وفق قولها.

وأضافت عمران في تصريح صحفي أن الإعلان الدستوري نظم انتخاب الهيئة التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور، وكان على المجلسين عرضه على الشعب الليبي لاعتماده أو رفضه.

وتابعت بأن مجلسي النواب والدولة يوهمان الشعب بأن هناك خلافا ومن ثم توافق لتمييع الموضوع، وكل ما يحدث من قبل المجلسين لن ينتج عنه أي شرعية يمكن أن يُستقى منها أساس للانتخابات، بحسب رأيها.

وواصلت عمران: “حتى لو تم التفاهم على المسار الدستوري هناك إشكاليات لوجستية تتعلق بعدم سيطرة حكومة واحدة على كافة التراب الليبي وبالتالي عدم وجود ضمان لإجراء انتخابات شفافة” على حد قولها.