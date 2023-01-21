ردا على الدبيبة.. بعيو: أوجعتك أيها البليد وأنا أجلد ظهرك بسياط الحقيقة

رد محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، على تنمّر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال بعيو في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الحمد لله الذي جعل مقامات الوطنيين الشرفاء أعلى وأشمخ من مقامات الفاسدين اللقطاء”.

وأضاف: “أعرف أنني أوجعتك أيها البليد غير الحميد وأنا أجلد ظهرك العفن بسياط الحق والحقيقة”.

وتابع بعيو: “فلتصرخ أكثر ليصبح يقيننا أكبر أن ليبيا بإذن الله عليك وعلى أمقالك الخونة ستنتصر”.

وخلال كلمة الدبيبة اليوم السبت بملتقى المرأة في مصراتة، تنمّر على “بعيو”، قائلا: “في واحد طوله 50 سنتيمتر ولسانه 30 متر من مصراتة ينتقد فينا ويبغبغ بس”.