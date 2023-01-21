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ردا على الدبيبة.. بعيو: أوجعتك أيها البليد وأنا أجلد ظهرك بسياط الحقيقة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رد محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، على تنمّر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال بعيو في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الحمد لله الذي جعل مقامات الوطنيين الشرفاء أعلى وأشمخ من مقامات الفاسدين اللقطاء”.

وأضاف: “أعرف أنني أوجعتك أيها البليد غير الحميد وأنا أجلد ظهرك العفن بسياط الحق والحقيقة”.

وتابع بعيو: “فلتصرخ أكثر ليصبح يقيننا أكبر أن ليبيا بإذن الله عليك وعلى أمقالك الخونة ستنتصر”.

وخلال كلمة الدبيبة اليوم السبت بملتقى المرأة في مصراتة، تنمّر على “بعيو”، قائلا: “في واحد طوله 50 سنتيمتر ولسانه 30 متر من مصراتة ينتقد فينا ويبغبغ بس”.

 

 

 

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«بعيو» الدبيبة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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