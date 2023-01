عبدالعزيز: الجانب التركي يحاول أن يكون وسيط ونسأل الله أن يحفظ اردوغان ويجزيه الخير

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على زيارة رئيس المخابرات الامريكية لليبيا ولخليفة حفتر معتقداً أنه ربما يتعلق الموضوع بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الوضع في ليبيا، خاصة أن الفاغنر هي من تقود الحرب في أوكرانيا والعالم بقيادة اوروبا وامريكا يواجه الفاغنر وعصاباتها في شرق أوكرانيا.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن هذه العصابات كانت موجود جنوب طرابلس في 2019 -2020 وفي ذلك الوقت العالم كان متفرج فقط وأمريكا كانت تؤيد وتغض النظر.

وأضاف “الجميع يعلم بأن قضية الفاغنر خرجت من يد حفتر وأولاده وكانت الأوامر واضحة جلسوا مع حفتر ربع ساعة وقالوا له ان وجود الفاغنر غير مقبول في الحقول والموانئ النفطية وخليج السدرة. رئيس المخابرات التركية اجتمع بالقيادات وكانت حاضرة مجموعة وعبد الحميد الدبيبة والمشري والصديق الكبير واللافي ومعهم قائد القوات التركية في ليبيا ومساعديه ووضعوا النقاط على الحروف ووضعوهم في صورة ما سيكون في المرحلة القادمة والتي هي الحرب ضد الفاغنر ويتحمل مسؤوليته من جاء بهم”.

ورأى أن الجانب التركي يحاول ان يكون وسيط في هذه المسألة، مشيراً إلى أنه عندما اعتدت الفاغنر على البلاد تمت محاربتهم بمساعدة الأتراك متمنياً أن يوفقهم الله ويحفظ رجب طيب اردوغان ويجزيه الخير بحسب قوله.



خرج علينا أحد القتلى المجرمين الذي صيته بلغ الآفاق وهو وزير الداخلية في عهد القذافي ومجرم قاتل يتكلم بطريقه إنسان مهووس وهو ليس غريبه عليه لأنه يعلم ان الدور عليه لأنه يا قاتل الروح وين تروح والتاريخ سجل صوت وصورة لكن شعبنا الليبي مهما كانت علاقته فيه عيب ان شخص يجلس بمجلس يتكلم فيه صالح رجب بهذه الطريقة وهم للأسف يصفقون، هل كل هؤلاء ارهابيين ومجرمين؟ ماذا تركوا للدواعش والمجرمين للأسف الشديد وكأنه لا يوجد تاريخ يكتب!.

صالح رجب اليوم يخرج ليهدد بالاغتيال والخطف ويهدد عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء! ماذا سيفعل لكم أن كنتم قتلى ومجرمين والعالم يطالبكم؟ تريدون ان تحملونا تبعات 10 سنوات عشناها في حصار على موضوع لوكربي وضاعت البلاد وفي الآخر انبطحوا وسلمتم الأسلحة النووية وحتى الذي لا يسلم سلمتموه وتريد ان تكون رجل؟ لو كنت كذلك لبقيت مع القذافي الذي مثلك إما في الحبس او ميت من الخوف ولا توصل بك الجرأة ان تخرج وتهدد.

الدبيبه لم يقتل المسامير والمنفى والعواقير ومن كان حابسهم في بوسليم انت وعبدالله السنوسي وذلهم وصفاهم هناك، أنت الآن تخرج وتتكلم عن الحكومة وأن يطلقوهم!.

من آخر البدع التي خرجوا بها ان عقيله يقول ما يجب ان يكون في ليبيا يتكلم عن حكم القضاء، في لقاء مع قناة مصرية وهو نسي ان له 8 سنوات في السلطة وأطول برلمان موجود، قال نقطة لم يفطن لها ابداً ان هذه الحكومة فقدت الشرعية لأنها اعترضت على حكم القضاء وهذه سابقة خطيرة وأول مره تحدث وهو لم يتذكر أنه اعترض على حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان وباعتباره لم يكون هذا الضحك على الذقون والقائد العام والمناصب السيادية.

زيارة رئيس المخابرات الامريكية لليبيا ولحفتر وربما الموضوع يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها والوضع في ليبيا، الفاغنر هي من تقود الحرب في أوكرانيا والعالم بقيادة اوروبا وامريكا يقود او يواجه الفاغنر وعصاباتها في شرق أوكرانيا وهذه العصابات واجهناها جنوب طرابلس في 2019 -2020 وفي ذلك الوقت العالم يتفرج علينا! امريكا كانت تؤيد وتغض النظر.

ادعوا المجلس البلدي بوسليم هؤلاء الشباب المحترمين ومناضلي ابو سليم ان يقوموا بنصب تذكاري لشهداء البركان، العالم الآن كله ضد الفاغنر ونحن هزمناهم ودفعنا الثمن باهظ ويجب ان نعتز بهذا التاريخ واعرف ان الكلام لو يصل الدبيبة ومحمد اسماعيل والشباب الشغالين سيقومون به النصب التذكاري وحتى تصميمه جاهز، جدارية لها رمزية معينة وموجودة.

الجميع يعلم ان موضوع الفاغنر خرج من يد حفتر وأولاده ومشي وكانت الأوامر واضحة جلسوا مع حفتر ربع ساعة وقالوا له ان وجود الفاغنر غير مقبول في الحقول والموانئ النفطية وخليج السدرة.

رئيس المخابرات التركية اجتمع بالقيادات وكانت حاضرة مجموعة والمهندس عبد الحميد الدبيبة والمشري والصديق الكبير واللافي ومعهم قائد القوات التركية في ليبيا ومساعديه ووضعوا النقاط على الحروف ووضعوهم في صورة ما سيكون في المرحلة القادمة والتي هي الحرب ضد الفاغنر ويتحمل مسؤوليته من جاء بهم، الجانب التركي يحاول ان يكون وسيط في هذا الموضوع، ماذا بنا نحن الا تكون الحرب بالإنابة على أرضنا بين امريكا والفاغنر ولما اعتدوا علينا حاربناهم بمساعدة إخوتنا الأتراك ونتمنى ان يوفقهم الله ويطول عمر اردوغان ويحفظه ويجزيه الخير.

موضوع ما يدور في البلاتوهات التونسية من صبيان وغلمان فرنسا في الكلام السلبي عن بعض من الخير الذي منّ الله به على ليبيا وارادت ان يشاركها في هذا الخير اهلهم في تونس، تونس لا تستجدي ولا يتسول وتونس بلد خير وجميلها على ليبيا والليبيين لا ينسى وهما عمق استراتيجي لبعضهما، ليبيا وتونس شعبين فصل بينهم اتفاقيات استعمارية بغيضة.

