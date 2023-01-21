دبلوماسيون: عدة دول عربية رفضت دعوة حكومة الدبيبة لاجتماع طرابلس غدا

سيطر الغموض على إمكانية استضافة ليبيا للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب غدا الأحد في طرابلس، في ظل ترؤس ليبيا لأول مرة منذ عام 2013 مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأعلن دبلوماسيون بوزارة الخارجية المصرية أن مصر ستتغيب عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعت له حكومة الوحدة المؤقتة في طرابلس غدا الأحد .

ونقل موقع “القاهرة 24” المقرب من الحكومة المصرية، عن مصادر بوزارة الخارجية المصرية قولها إن هناك عدة دول عربية رفضت دعوة حكومة الدبيبة للحفاظ على وحدة الموقف العربي تجاه القضية الليبية، خاصة في ظل وجود حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وهو المجلس الذي يعد الجهة الشرعية المنتخبة الوحيدة في ليبيا.

وذكر الموقع أن جامعة الدول العربية طالبت الدول بموافاتها بموقفها بشان الاجتماع، مشيرًا إلى أن هناك سيولة من قبل الدول بشأن الموقف الليبي، لكن لم يتم التبين بشأن الحضور من عدمه.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بشان الدراسة القانونية حول ترؤس ليبيا لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الحالية، إذ تم إجراء الدراسة ومناقشتها من قبل مندوبي الدول بالجامعة، دون الإفصاح عن تفاصيل تلك الدراسة.