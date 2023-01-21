بوشناف يدعو في افتتاح مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني إلى إنشاء مركز عربي للتعاون في مجال الأمن السيبراني

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انطلقت في بنغازي، السبت، أعمال مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن القومي برئاسة المستشار إبراهيم بوشناف.

ويعقد المؤتمر في الفترة من 21 وحتى 23 يناير الجاري في فندق تيبستي.

وحضر الافتتاح رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية، سالم الدرسي، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، ومسؤولين من سوريا والعراق وتونس ومصر وليبيا.

وأكد بوشناف، أن المؤتمر عقد بدافع الوعي المتنامي لضرورة إعارة اهتمام أكبر بالتحديات القائمة في مجال الانترنت، ولضرورة إضافة الأمن السيبراني الى قائمة الأولويات القومية، في استراتيجية الدولة.

وقال، إن “ما قد يشكله التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مخاطر على أمن المواطنين والمجتمع والدولة، وسعي بعض الدول الى الهيمنة على الفضاء السيبراني، هو ما يعرقل ضمان الامن المعلوماتي في مواجهة حملات التضليل والتخريب والأنباء الكاذبة والتحريض على ارتكاب أفعال محظورة قانونا”، وفق ما وكالة الأنباء الليبية (وال).

واقترح بوشناف، دراسة إنشاء فضاء عربي وإقليمي آمن لتداول المعلومات الموثوق بها، ومنع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على كل ما يمس الأمن القومي بالسعي إلى تحسين البنى التحتية الخاصة بالمجال المعلوماتي.

وأكد أن ذلك يتأتى من خلال تكثيف التدريب والتأهيل والتطوير لوسائل وأساليب ضمان الأمن السيبراني، مشددا على ضرورة السعي إلى خلق تكنولوجيا محلية تكسر احتكار الشركات الدولية العملاقة.

ودعا بوشناف خبراء الأمن السيبراني إلى إنشاء المركز العربي للتعاون في مجال الأمن السيبراني.