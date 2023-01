البخبخي: القوة القاهرة هي مجلس النواب بمواقفه وبياناته وقوانينه وهو غير معني بالاقتراب من الانتخابات

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي يوسف البخبخي الموالي بشدة لحكومة الدبيبة أن عودة التحرك المتسارع مجلسي النواب والدولة في المسار الدستوري، ليست أكثر من حالة الهروب للأمام والتي استمرئها رئاسة مجلس النواب وكذلك رئاسة مجلس الدولة والبحث عن هذه الاجتماعات التي لا تنتهي بأي بصيص من الامل سوى تسويق وهم أن هناك توافقات وسعي لإيجاد التوافقات وبناء قاعدة دستورية وأن هناك اهتمام بالمسار الانتخابي.

البخبخي قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن السياق أظهر على هذا المدى الزمني الطويل أن الاطراف وعلى الأخص مجلس النواب ورئاسته ليست معنية بالاقتراب من اللحظة الانتخابية بل التفكير في آليات وأدوات تعيق هذه اللحظة وتعرقلها سواء بالدخول في نصوص ومعالجات لنصوص لا علاقة لها بالمعالجة الدستورية للعملية الانتخابية.

وتابع: “نحن لا زلنا ولا زال مجلس النواب أسير ما أطلق عليه خارطة الطريق مجلس النواب القائمة على أساس من تعديل دستوري والتمكين لسلطة تنفيذية موازية، هذه الأطراف تدرك أنها ليست بإمكانها التوافق وذلك بالدرجة الاولى لأن هناك مجلس دولة فيه قوة وطنية ممتنعة عن أي توافقات قانونية تمس شروط الترشح وهذا ما يسعى له رئاسة مجلس النواب ونحن شهدنا تلك الجلسات المطولة ما بين لجنتي النواب والدولة في القاهرة”.

وبيّن أن المشروع الانقلابي لا يبحث عن الانتخابات وليس بصددها ولكن ان دفع لها من الطبيعي أن يكون فيها ومتسيداً وإذا ما دفع لقضية البحث عن شروط للترشح من الطبيعي أن يسعى لإسقاط شروط الترشح المتصلبة، منوهاً إلى أن الجانب العسكري حل بقضية الاستقالة وفي تقديره فإن الطرف الانقلابي لديه القدرة على الاستقالة طالما انه مهيمن على المشهد بوصفه عائلة مهيمنة وليس شخصاً بحسب تعبيره.

وأضاف: “نقطة الازدواجية تبدوا إشكالية رئيسية بالنسبة له إذا ما دفع بالقبول بشروط الترشح ستبقى عائقاً امامه ويدرك مجلس النواب ورئاسته انه ليسوا بإمكانهم تجاوز النقطة والتي أضحت خط احمر أو نهائي من قبل مجلس الدولة كمجلس وليس من قبل رئاسته ومن الطبيعي ان يدخل في مناورة إضفاء على مشروعهما المتعلق بالبقاء في المشهد وبالتالي صناعة سلطة تنفيذية او اللجوء لسلطة موازية من قبل مجلس النواب والدخول فيما يسمى بالمناصب السيادية او الحوار حولها ما هو الا الغطاء لهذه اللعبة السياسية والحديث حول القاعدة الدستورية وأنهما بصدد خارطة الطريق وانها لن تتجاوز نوفمبر القادم وستكون هناك انتخابات هو تسويق ذات الوهم”.

وأكد على أن القنوات بدأت بالانسداد وتتلاشى وفي حديث رئيس الاستخبارات المركزية تحدث عن حكومة الوحدة الوطنية بوصفها شريك استراتيجي أي انه لا مجال وذكر انها لحظة انتقالية.

البخبخي قال: “التشكيلات المسلحة في ليبيا اليوم منذ سنة 2011 وأجريت العديد من الانتخابات والتشكيلات المسلحة قائمة ولم يشهد أحد لا في الشرق ولا في الغرب والجنوب ان التشكيلات المسلحة أعاقت العملية الانتخابية بما فيها انتخابات مجلس النواب وانتخابات الهيئة التأسيسية وانتخابات البلدية التي لا زالت تحدث عن قريب، فكرة التعلل التشكيلات المسلحة أضحت تعلل كاذب والمفوضية كانت شديدة الصراحة والوضوح في توضيح القوة القاهرة من هي أطرافها من ذات القوانين ومن هي القائمة التي خرجت من مجلس النواب ما لا يقل عن 73 عضواً من مجلس النواب طالبوا بإيقاف العملية السياسية بل هددوا المفوضية”.

وزعم أن القوة القاهرة هي مجلس النواب بمواقفه وبياناته وقوانينه، مضيفاً “وما يمارسة السيد كبير الكهنة في مجلس النواب سوى الاستمرار في الأكاذيب والرد كان شديد الوضوح من الشارع في شهر 7” بحسب قوله.

كما تابع: “فكرة الآليات البديلة بدأت في آخر احاطة لمبعوث الامين العام خطابه السياسي او الديبلوماسي منذ مجيئه كان شديداً في نقده لمجلسي النواب والدولة، وصف ما يقومان به انها مناورات للتأجيل ودعاهما في كل لقاءته وبيانات البعثة لتنفيذ رغبة ما يقارب الـ 3 مليون ناخب وانجاز الاستحقاق الانتخابي وجاءت فكرة الآليات البديلة مع استدراك شديد الوضوح ان هذه الاطراف لا تملك سوى الانسداد بل ان مبعوث الامين العام تحرك في اتجاه آخر وهو انه لن يقبل بأي رأي ومقترح يصدر من قبل رئاستي الدولة والنواب ما لم يكون هذا القول يتأتى من المجلسين بوصفهما مؤسستين أي من خلال نصاب واجرائية قانونية سليمة، المبعوث العام جاء بلغة تصعيدية مقارنة بالمرحلة الفائتة وهذا يتأتى بذات السياق الدولي والدافع بقوة نحو انجاز او الوصول لحالة استقرار ولعل احد النقاط الملفتة للنظر فيما صدر وتسرب من لقاء ويليام بيرنز مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية والقيادة في الرجمة”.

وأردف: “ويليام تحدث بلغه توحي وتعطي انطباع بمدى فكرة الانتصار للمشروع الوطني والدفع بالامتداد للدولة إذ دعا حرفياً لاشتراك اطراف عسكرية من حكومة الوحدة الوطنية مع اطراف الشرق في حراسة الحقول والموانئ النفطية وهذا دعوة لامتداد السلطة المدنية على مدى الدولة وهذه خطوة لحد كبير تدفع نحو التمكين ليس لحكومة الوحدة الوطنية في ذاتها بل المشروع التنفيذي وخضوع كل الاطراف للسلطة المدنية وتمكين الحكومة او نفوذها ان يتمكن من الحدوث في الشرق وأن يسمح لحكومة الوطنية ان تكون مهيمنة هناك، كل هذه الدعوات حديثه وجاءت بلغه امنية وهي بطبيعتها صريحة مباشره ولا تحتمل اكثر من دلالة”.

وأفاد أنه إذا هذا الزخم من الزيارات والوفود استطاع ان يبلور نفسه كمشروع انتخابي بالتأكيد سينعكس ايجاباً بحكم ان المسار الانتخابي هو استجابة للأمر لإرادة الأمة ولا حل لليبيا للخروج من المشهد إلا بطي المشروع الانقلابي، معتبراً أن هذه الزيارات والحديث المتحور حول توحيد السلطة المدنية هو الشروع في طي المشروع الانقلابي.

واستطرد في حديثة: “عندما تتم الدعوة لتمكين حكومة الوحدة الوطنية أو السلطة التنفيذية بوصفها سلطة مدنية إلا ان تشارك مرحلياً في حماية الموانئ النفطية وأن تتمكن من ان يكون لها نفوذ في الشرق والجنوب هذا شروع في طي المشروع الانقلابي وانهائه بالشكل التدريجي مع خط التوازي وهو الانتخابات”.

وفي الختام قال إن هذا الزخم على درجة عالية من الاهمية تنامي في الخطاب ومستوى المعالجة والشخوص والحضور ولكن لن يأخذ شكله النهائي إلا بإنجاز العملية الانتخابية.

