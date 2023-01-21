المحجوب: مؤتمر ليبيا للأمن السيبراني “مهم” لوقف الهجوم المعلوماتي

أثنى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة لواء خالد المحجوب على الجهود المبذولة من قبل مجلس الأمن القومي الليبي، المتمثلة في التنظيم والإشراف على مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني.

وقال المحجوب في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر: “الحرب اليوم توسعت في البيت والشارع، ولم تعد تقتصر على المواجهة العسكرية في الجبهات القتالية، فما نتعرض له اليوم خطير جداً، ومن الضروري التصدي للوضع الحالي، فنحن لسنا مصنعين للتقنية وبالتالي خطرها أكبر من فوائدها“.

وأضاف مدير أدارة التوجيه أن الموقف صعب يتطلب معالجة فورية، قائلًا “هذا المؤتمر مهم كونه خطوة هامة في بدء وقف هذا النزيف، فيما يحدث لنا في ما يخص الهجوم الذي تجاوز كونه معلوماتي، فلقد أثر في المجتمع دينيًا واقتصاديًا، فهذه التقنية كل يوم تؤثر في أخلاقنا وقيمنا“.