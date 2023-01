البكوش: عقيلة والمشري يسعون للتوافق حول البقاء بالمشهد بأي طريقة ممكنه

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تحدث أن هناك حاجة لخارطة طريق انتخابية ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن وإن لم يستطيعا مجلسي النواب والدولة القيام بذلك سيتم البدء بالبحث بآليات أخرى وكان ذلك انذار قوي جداً.

البكوش اعتقد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن هناك توافق بين الدول على أن الخروج من المعضلة يتطلب حكومة منتخبة والانتخابات يجب ان تحدث حتى يمكن الحديث مع الفاغنر بحكومة منتخبة والتعامل مع القضايا الأخرى عبرها خاصة أن الاجسام انتهت صلاحياتها كما ذكرت ستيفاني وليامز سابقاً.

ورأى أن النقاش حول الفاغنر والنفط مهم ولكنها ليست المواضيع الرئيسية المطروحة الآن خاصة أن عقيلة صالح يقال يجب انجاز خارطة انتخابية قبل نهاية مارس وهذا هو العمل الرئيسي.

وأضاف: “نحن لا نعلم ما دار بين حفتر وبيرنز في بنغازي ولا مع الدبيبه لأني اعتقد ان اللقاءات كلها دارت بما يسمى لقاء الشخصيات الرئيسية، أنا وأنت والمترجمين نستطيع القول بهامش كبير من المصداقية ما المواضيع التي نوقشت، النفط والفاغنر ماذا يريد الأمريكان من نفط والفاغنر ولكن ما قالوا لحفتر لا نعرفه، القضية هي كيف نقول لعقيلة والمشري اننا نتوقع أن تكون هناك خارطة انتخابية بهذه المواصفات وإلا سنأتي ونتباكى ان عقيلة والمشري وأخرجوا هذه الصورة! يجب ان نلتفت للقضية المهمة لأن عقيلة والمشري ماشين فيها وفي توافق حول أن الجلوس وتمطيطها بأي طريقة ممكنه”.

كما استطرد في حديثة: “من المهم أن تحدث ندوات حول ما هو تعريفنا لخارطة طريق انتخابية ذات مصداقية؟ هذا السؤال الآن ويجب ان تكون لنا اجابة نوصلها للعالم الآخر حتى يكون موقفنا واضح، 90% اعتقد انهم لن يصلوا لاتفاق ولكن الاحتمالات ان يصلوا لها نحن ماذا نريد به الاتفاق هل نريد قانون انتخابات نسبي؟ أحزاب أم لا يوجد أحزاب؟ لو ما وصلوا لاتفاق الموضوع أين سيذهب؟ آليات اخرى بغض النظر ما هي ماذا نريد من قوانين الانتخابات؟ عليك ان تقرر ما الذي تريده”.

واعتبر أن الاشكالية في المشهد الحالي تكمن بالمطالبة في الانتخابات دون الحديث عن التفاصيل ولما يخرجها المجلسين يقال لا ليست هذه بالتالي على الاقل يجب أن يكون هناك خطوط عريضة حول الانتخابات إن كانت مجلس شيوخ أم رئاسية أو مشاركة الأحزاب ومن سيقرر الخطوات وما الشروط بحسب قوله.

