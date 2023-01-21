عقيلة صالح يبحث سبل إنهاء الأزمة الليبية مع منسق تكتل شركاء الوطن

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مع المنسق العام لتكتل شركاء الوطن، فتحي العمامي، سبل إنهاء الأزمة الليبية والخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن.

ووفق بيان صادر عن مجلس النواب، تطرق اللقاء الذي عقد بمكتب عقيلة في مدينة القبة، جهود التكتل للخروج من الأزمة الليبية، والملتقى الذي يعتزم تنظيمه بمشاركة جميع شرائح وأطياف الشعب الليبي.

ويضم تكتل شركاء الوطن ممثلين عن عدد من البلديات والأحزاب والأعيان والمشايخ ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء سياسيين ومرشحين للرئاسة ومجلس النواب وممثلين عن المرأة والشباب.