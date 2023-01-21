التويجر: نجاح اللجنة العسكرية الضامن الحقيقي لاقامة دولة ليبية موحدة

الوطن / رصد

دعا الباحث القانوني والسياسي رمضان التويجر الى ضرورة دعم اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 من الأطراف السياسية كافة لتسهيل العملية السياسية في ليبيا

ووصف التويجر في تصريحات صحفية ان المؤسسة العسكرية الضامن الحقيقي للدولة لتنفيذ البرامج السياسية وتحقيق العدالة والمساواة امام القانون كما انها الضامن لحماية المواطن لحماية حرياته وحقوقة

وأضاف التويجر أن مسار اللجنة تعثر في الأيام السابقة لتأثره بالخلافات السياسية في المراحل السابقة، معتبرا ان إعادة الملف من قبل البعثة الأممية مؤشرا إيجابيا نحو حل الازمة الليبية في حال نجاح اجتماعات اللجنة العسكرية