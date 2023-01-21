هذا ما جاء في لقاء صالح بالمنسق العام لتكتل شركاء الوطن

التقى رئيس مجلس النواب الليبي ”عقيلة صالح” المنسق العام لتكتل شركاء الوطن ”فتحي العمامي” ، لبحث سُبل إنهاء الأزمة الليبية والخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن.

وتناول اللقاء، الذي عقد بمكتب صالح في مدينة القبة مساء السبت، لمجهودات التي يقوم به التكتل في هذا الصدد، والملتقى الذي يعتزم إقامته بمشاركة جميع شرائح وأطياف الشعب الليبي.

ويضم تكتل شركاء الوطن، مُمثلين عن عدد من البلديات والأحزاب والأعيان والمشايخ ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء سياسيين ومترشحين للرئاسة ومجلس النواب وممثلين عن المرأة والشباب.

” style=”height: 472px;”>