الحداد ووزير الداخلية المالطي يناقشان سُبل التعاون المشترك في القطاع البحري ومجالات التدريب المختلفة

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ناقش، رئيس الأركان العامة للجيش في طرابلس، الفريق محمد الحداد، مع وزير الداخلية والأمن والإصلاحات والمساواة بجمهورية مالطا، بايرون كاميليري، سُبل التعاون المشترك في القطاع البحري، وكذلك في مجالات التدريب المختلفة، وفق ما ذكرت رئاسة الأركان.

وقالت الرئاسة، إن الحداد استقبل في مكتبه بطرابلس، وزير الداخلية والأمن والإصلاحات والمساواة بجمهورية مالطا، الدكتور بايرون كاميليري، والوفد المرافق له، في حضور رئيس أركان القوات البحرية، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، ومدير إدارة التدريب، ورئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وآمر أكاديمية الدراسات البحرية.

وأضافت، إن الجانبان ناقشا معًا سُبل التعاون المشترك في القطاع البحري، وكذلك في مجالات التدريب المختلفة.