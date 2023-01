ليبيا – تحفظ عضو مجلس النواب علي الصول عن التعليق على اجتماع “المنتحل للصفة والمغتصب للسلطة” مع وزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس بحسب قوله.

الصول قال في تصريح لشبكة “لام” إنه لن يحضر أغليبة وزراء خارجية الدول العربية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في مدينة طرابلس الأحد.

