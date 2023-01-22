المشير خليفة حفتر يلتقي رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي ومدير إدارة التفتيش العسكري

التقى القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي اليوم السبت، رئيس الأركان، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، ومدير إدارة التفتيش العسكري، الفريق صقر الجروشي.

وجاء الإعلان عن اللقاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة، لم يوضح محاور المشاورات وأهدافها.

وفي وقت سابق اليوم، التقى حفتر لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي ودرنة.

ويترأس لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينتي بنغازي ودرنة، حاتم العريبي، وتضم في عضويتها كلا من فرج قعيم وعبدالرحمن زيد، وتشكلت بموجب قرار أصدره النائب الأول لرئيس مجلس النواب.