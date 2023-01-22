حزب الاتحاد الوطني يثمن الانخراط الأمريكي الدبلوماسي والأمني في ليبيا

الوطن| رصد

ثمّن حزب الاتحاد الوطني للإصلاح ما أسماه بالانخراط الأمريكي الدبلوماسي والأمني في ليبيا مؤخرًا.

الحزب وفي بيان له اعتبر هذا الانخراط إيجابياً وقوياً للإدارة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن جاء متأخراً، متابعاً أن الزيارات الأمريكية تُوّجت بإيصال رسائل قوية بعدم عرقلة العملية الديمقراطية وتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية تحت قيادة مدنية منتخبة.

وأشار البيان إلى أن البعثات الأممية المتتالية بليبيا تعيد تكرار التجارب الفاشلة وتعول على معاول الهدم وأسباب الفشل كعناصر مهمة ورئيسية لتحقيق الاستقرار، كما اتهم المستشار صالح بأنه متقلب ومسلوب الشخصية والإرادة ويقع تحت تأثير ونفوذ التدخل السلبي السافر الداخلي والخارجي بشقيه الإقليمي والدولي.

وحول تصريحات المستشار صالح الأخيرة فقد وصفها البيان بأنها غير مسؤولة ونكثٌ لعهوده وتوافقاته وتلويحه بالانقسام والتدخل الخارجي.